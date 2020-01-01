Андрей Стрельцов
«Молот» разгромил «Омские крылья»
Пермская хоккейная команда впервые в сезоне победила на выезде
Хоккеисты «Молота» одержали победу над «Омскими крыльями» в рамках чемпионата ВХЛ со счётом 6:0.
В первом периоде пермской команде удалось забросить три шайбы, во втором — одну и ещё две — в третьем.
Отличились Арсений Ерохин, Матвей Банников, Алексей Шубин, Дмитрий Воробьёв, Даниил Сероух, Денис Ванин.
Напомним, ранее команда уступила«Металлургу» в Новокузнецке и одержала четыре домашние победы. Она продолжает входить в число лидеров турнира.
Следящую игру «молотобойцы» проведут 21 сентября в Ангарске против «Ермака».
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