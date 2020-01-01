Андрей Стрельцов «Молот» разгромил «Омские крылья» Пермская хоккейная команда впервые в сезоне победила на выезде Поделиться Поделиться Твитнуть

УДС «Молот»

Константин Долгановский

Хоккеисты «Молота» одержали победу над «Омскими крыльями» в рамках чемпионата ВХЛ со счётом 6:0.

В первом периоде пермской команде удалось забросить три шайбы, во втором — одну и ещё две — в третьем.

Отличились Арсений Ерохин, Матвей Банников, Алексей Шубин, Дмитрий Воробьёв, Даниил Сероух, Денис Ванин.

Напомним, ранее команда уступила«Металлургу» в Новокузнецке и одержала четыре домашние победы. Она продолжает входить в число лидеров турнира.

Следящую игру «молотобойцы» проведут 21 сентября в Ангарске против «Ермака».

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