Олеся Максименко Пермяк получил срок и штраф за «обнал» почти 4 млн руб. Организованная группа почти год выводила деньги из-под контроля государства Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Мотовилихинский районный суд вынес приговор жителю Перми, который вместе с сообщниками вывел из-под контроля государства более 3,9 млн руб.

Следствием было установлено, что с января по ноябрь 2018 года организованная группа злоумышленников действовала под видом организации, оказывающей строительные и транспортные услуги, используя счета «фирм-однодневок», номинальных индивидуальных предпринимателей и поддельные документы. Для прикрытия использовали наёмных рабочих, но большую часть перечисленных от заказчиков средств использовали по своему усмотрению.

Суд приговорил виновного к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии особого режима и штрафу в размере 150 тыс. руб. В отношении других членов группировки уголовное преследование прекращено в связи с их смертью, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

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