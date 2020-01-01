Елена Синица
Порядка 17% российских работодателей против приёма на работу родственников
Чаще противники такой практики встречаются в сфере услуг
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По данным исследования портала по поиску работы SuperJob, 73% работодателей принимают на работу родственников сотрудников, работающих в компании. Оставшиеся 17% против подобной практики.
Отмечается, что чем крупнее компания, тем более лояльно в ней относятся к трудоустройству членов семей действующих сотрудников Так, это поддерживают в 69% компаний малого бизнеса и в 88% предприятий и организаций, где занято свыше 1 тыс.человек.
При этом, наиболее открыты для родственников работающих сотрудников промышленные предприятия и банки (по 83%). А вот менее охотно следуют этой практике в сфере продаж и услуг.
Впрочем, и тут в большинстве случаев двери для родственников открыты (68 и 66% соответственно).
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