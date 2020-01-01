Елена Синица Порядка 17% российских работодателей против приёма на работу родственников Чаще противники такой практики встречаются в сфере услуг Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным исследования портала по поиску работы SuperJob, 73% работодателей принимают на работу родственников сотрудников, работающих в компании. Оставшиеся 17% против подобной практики.

Отмечается, что чем крупнее компания, тем более лояльно в ней относятся к трудоустройству членов семей действующих сотрудников Так, это поддерживают в 69% компаний малого бизнеса и в 88% предприятий и организаций, где занято свыше 1 тыс.человек.





При этом, наиболее открыты для родственников работающих сотрудников промышленные предприятия и банки (по 83%). А вот менее охотно следуют этой практике в сфере продаж и услуг.





Впрочем, и тут в большинстве случаев двери для родственников открыты (68 и 66% соответственно).

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