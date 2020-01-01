Олеся Максименко В Прикамье — 451 новый случай COVID-19 За сутки умерли 25 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, в Пермском крае зафиксирован 451 новый случай заражения коронавирусом.

В числе заболевших — 91 ребёнок и 174 жителя старше 50 лет.

379 инфицированных проходят лечение на дому, 72 пациента находятся в больницах.

За сутки COVID-19 стал причиной смерти 25 человек. 536 заразившихся выздоровели.

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