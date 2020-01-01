Олеся Максименко
В Прикамье — 451 новый случай COVID-19
За сутки умерли 25 человек
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По данным Роспотребнадзора, в Пермском крае зафиксирован 451 новый случай заражения коронавирусом.
В числе заболевших — 91 ребёнок и 174 жителя старше 50 лет.
379 инфицированных проходят лечение на дому, 72 пациента находятся в больницах.
За сутки COVID-19 стал причиной смерти 25 человек. 536 заразившихся выздоровели.
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