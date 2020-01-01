Олеся Максименко COVID-19 обнаружен в 30 территориях Прикамья В краевой столице — 243 новых случая заражения Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки новые диагнозы COVID-19 поставлены жителям 30 муниципалитетов Пермского края. Наибольшее количество заболевших зафиксировано в Перми (243), Чусовском округе (29) и Чайковском (26).

Кроме того, в Пермском районе выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусом, в Очёрском округе — 14, в Бардымском и Суксунском — по 12, в Лысьвенском и Октябрьском — по 11, в Верещагинском и Осинском — по 10.

В Чернушинском округе COVID-19 заболели девять жителей, в Большесосновском муниципальном районе — семь, в Березниках — пять. В Гремячинском округе и Кунгурском муниципальном районе — по четыре заразившихся, в Кунгуре, Уинском, Краснокамском и Нытвенском округах — по три, в Берёзовском и Соликамском округах — по два.

По одному случаю выявлено в ЗАТО Звёздный, Еловском, Карагайском, Частинском, Ильинском, Красновишерском, Оханском и Чердынском городских округах.

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