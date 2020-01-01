Олеся Максименко Бабье лето в Прикамье начнётся 23 сентября Оно будет солнечным, но прохладным Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

По предварительному прогнозу проекта «Метеоролог и я», бабье лето в в Пермском крае может начаться 23 сентября.

Ожидается сухая и солнечная погода, но будет прохладно: днём температура повысится до +12...+17°С, ночью возможны заморозки.

По данным синоптиков, бабье лето может продлиться от трёх до семи суток.

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