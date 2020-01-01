Явка избирателей в Пермском крае на 15 часов составила около 7,5% В Перми проголосовало около 5,5% избирателей Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Средняя явка избирателей по Пермскому краю по состоянию на 15:00 17 сентября составила 7,49%. Проголосовало 148 277 человек. Об этом сообщает краевой избирком.

Наибольшая активность завиксирована в Бардымском муниципальном округе (14,65%), Уинском муниципальном округе (14,46%) и Большесосновском муниципальном округе (13,32%). Самая низкая активность пока наблюдается в Лысьвенском городском округе (5,90%), Перми (5,48%), Нытвенском городском округе (5,40%) и Косинском муниципальном округе (4,09%).

В Перми по состоянию на 15:00 в выборах приняли участие 42 183 человек.

Как отметили в крайизбиркоме, все комиссии работают в штатном режиме. Голосование продлится до 20:00.

По всем возникающим вопросам работает «Горячая линия» ситуационного центра общественного наблюдения 8(342)2155204.

Напомним, на территории Прикамья 17, 18 и 19 сентября проходят выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, Законодательного Собрания Пермского края четвертого созыва, а также выборы депутатов представительных органов местного самоуправления назначены в 16 территориях края: 4 основных и 12 дополнительных.

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