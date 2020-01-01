В Пермском крае выявлено 448 новых случаев заражения COVID-19 За сутки скончались 27 пациентов с коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 448 новых случаев заражения COVID-19: 36 человек госпитализированы, 412 проходят амбулаторное лечение под наблюдением врачей. За прошлый день выздоровели 479 человек, 27 скончались.

В числе новых инфицированных 166 пациентов мужского пола, 282 — женского. Среди заболевших 49 детей. 148 человек в возрасте от 30 до 49 лет, 87 человек старше 65 лет.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 95499.

В ковидных отделениях больниц находятся 3059 пациентов, из них 159 подключены к аппаратам ИВЛ.

Доля свободного коечного фонда составляет 22,7%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.