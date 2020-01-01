Елена Синица В Прикамье определены перевозчики ещё на 20 межмуниципальных маршрутов Девять из них будет обслуживать компания из Удмуртии Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Краевое министерство закупок определило перевозчиков на межмуниципальные маршруты ещё по пяти аукционам. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Так, ООО «Автомания» (Пермь) будет осуществлять перевозки на маршрутах №101 за 12,6 млн руб., №377 — за 11,4 млн руб. и на №695 — за 13,8 млн руб.





ООО «Автобизнессистемы» (Удмуртская Республика) выиграло контракт на обслуживание маршрутов №111, 112, 121, 341, 344, 442а, 443, 747 и 748. Цена контракта — 1,3 млрд руб.





Также в течение пяти лет ООО «Дизель» (Пермь) будет перевозить пассажиров на маршрутах №141, 545, 749, 752, 777, 779, 786 и 802 за 1,4 млрд руб.

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