Елена Синица
Проектирование транспортно-пересадочного узла «Пермь-II» завершится в 2022 году
Сейчас уже разработана сметная документация и выполнены предпроектные проработки
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Глава региона Дмитрий Махонин и гендиректор ОАО «Российские железные дороги (РЖД)» Олег Белозёров обсудили совместные инфраструктурные проекты. В их числе строительство транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Пермь II», сообщает пресс-служба краевого правительства.
Как сообщил губернатор края, на данный момент уже разработана сметная документация и выполнены предпроектные проработки. Также утверждены все архитектурные решения ТПУ.
Олег Белозёров отметил, что проектирование ТПУ завершится в следующем году.
Напомним, ранее также сообщалось, что краевые власти обсудили с РЖД строительство нового транспортно-пересадочного узла в Краснокамске.
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