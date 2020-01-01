Елена Синица Проектирование транспортно-пересадочного узла «Пермь-II» завершится в 2022 году Сейчас уже разработана сметная документация и выполнены предпроектные проработки Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Глава региона Дмитрий Махонин и гендиректор ОАО «Российские железные дороги (РЖД)» Олег Белозёров обсудили совместные инфраструктурные проекты. В их числе строительство транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Пермь II», сообщает пресс-служба краевого правительства.

Как сообщил губернатор края, на данный момент уже разработана сметная документация и выполнены предпроектные проработки. Также утверждены все архитектурные решения ТПУ.





Олег Белозёров отметил, что проектирование ТПУ завершится в следующем году.





Напомним, ранее также сообщалось, что краевые власти обсудили с РЖД строительство нового транспортно-пересадочного узла в Краснокамске.

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