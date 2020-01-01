Олеся Максименко Краевые власти обсудили с РЖД строительство нового транспортно-пересадочного узла в Краснокамске Также рассматривается вариант железнодорожного сообщения между центром Перми и Закамском Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Глава Прикамья Дмитрий Махонин и генеральный директор, председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров обсудили плану по реализации в регионе пермского наземного метро. В том числе — строительство транспортно-пересадочного узла в Краснокамске (ТПУ) и железнодорожное сообщение между центром Перми и Закамском.

По словам губернатора, на данный момент «Ласточки», с 2020 года курсирующие по маршруту Пермь — Краснокамск, следуют до станции, находящейся в промышленной зоне Краснокамска. Строительство ТПУ на месте автовокзала позволит довозить пассажиров до центра города. Для реализации проекта необходимо продлить пути ст. Краснокамск до места будущего ТПУ и построить там железнодорожную платформу.

По данным министерства транспорта Пермского края, это позволит увеличить количество транспорта на 10 единиц, рост пассажиропотока может вырасти в 2,2 раза и составить около 530 тыс. человек в год.

При этом правительство региона готово обеспечить гарантированный долгосрочный заказ на маршрутную сеть на направлении Краснокамск — Пермь II и предоставить земельные участки для строительства путей. Также Пермский край возьмёт на себя строительство железнодорожной платформы.

Вторым вопросом стала организация маршрута, соединяющего центр Перми и микрорайоны Кировского района. Для этого необходимо изъять из собственности Пермсокого порохового завода 12 км железнодорожных путей. Вариант передачи имущественного комплекса в собственность ОАО «РЖД» и финансовая модель проекта уже подготовлены. По словам Олега Белозёрова, ОАО «РЖД готово проработать предпроектные решения по капитальному ремонту участка для его перевода в состав путей общего пользования.

Как сообщил Дмитрий Махонин, открытие нового маршрута в 2023 году позволит перевозить около 400 тыс. пассажиров в год при 50% наполненности мест и курсировании 10 поездов. В качестве подвижного состава рассматриваются поезда «Ласточка» и РА-3 «Орлан».

Также речь шла об обустройстве остановок вдоль набережной Камы. Напомним, 15 сентября был подписан указ о возобновлении железнодорожного сообщения между станциями Пермь-I и Пермь-II. Новые пункты с высокими платформами планируется построить на остановках «Пермь I», «Попова», «Газеты Звезда», «Решетниковский спуск», «Дзержинская». На эти цели к краевом бюджете на 2022-2024 годы зарезервировано порядка 290 млн руб., сообщает пресс-служба администрации губернатора.

Кроме того, в районе станций Курья, Оверята, Молодежная и Пермь-Сортировочная планируется возвести четыре соединительные «скобы».

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