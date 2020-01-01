Олеся Максименко
Движение между станциями Пермь I и Пермь II возобновится с 17 сентября
Соответствующий указ уже подписан
Министерство транспорта РФ подписало указ о восстановлении железнодорожного сообщения между станциями Пермь-1 и Пермь-2.
Пути станут открыты для движения железнодорожного транспорта уже в пятницу, 17 сентября в рамках первого этапа проекта «Наземное метро».
До конца года участок между станциями Пермь I и Пермь II будет включён в большинство действующих маршрутов. Электропоезда, следующие из Краснокамска до вокзала Пермь II, будут доходить до Левшино, а от ст. Оверята — до Голованово. Поезда, идущие по Горнозаводской железнодорожной ветке до станции Пермь I, будут доезжать до вокзала Пермь II. В целом изменения коснутся 15 маршрутов, следующих со стороны посёлка Углеуральский и 16 — от Чусового.
По предварительным прогнозам регионального минтранса, пассажиропоток до конца текущего года увеличится на 15%. Городскими электричками воспользуются еще порядка 320 тыс. жителей Прикамья.
Напомним, железнодорожное сообщение между станциями Пермь II и Пермь I было прекращено в январе 2020 года. Предполагалось вместо поездов пустить по участку скоростной трамвай. Позднее власти решили сделать перегон между железнодорожными станциями частью нового проекта «Пермское наземное метро».
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