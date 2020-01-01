Олеся Максименко Движение между станциями Пермь I и Пермь II возобновится с 17 сентября Соответствующий указ уже подписан Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Министерство транспорта РФ подписало указ о восстановлении железнодорожного сообщения между станциями Пермь-1 и Пермь-2.

Пути станут открыты для движения железнодорожного транспорта уже в пятницу, 17 сентября в рамках первого этапа проекта «Наземное метро».

До конца года участок между станциями Пермь I и Пермь II будет включён в большинство действующих маршрутов. Электропоезда, следующие из Краснокамска до вокзала Пермь II, будут доходить до Левшино, а от ст. Оверята — до Голованово. Поезда, идущие по Горнозаводской железнодорожной ветке до станции Пермь I, будут доезжать до вокзала Пермь II. В целом изменения коснутся 15 маршрутов, следующих со стороны посёлка Углеуральский и 16 — от Чусового.

По предварительным прогнозам регионального минтранса, пассажиропоток до конца текущего года увеличится на 15%. Городскими электричками воспользуются еще порядка 320 тыс. жителей Прикамья.

Напомним, железнодорожное сообщение между станциями Пермь II и Пермь I было прекращено в январе 2020 года. Предполагалось вместо поездов пустить по участку скоростной трамвай. Позднее власти решили сделать перегон между железнодорожными станциями частью нового проекта «Пермское наземное метро».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.