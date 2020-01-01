В центре Перми готовятся снести офисное здание для строительства многоэтажного дома Арендаторам посоветовали переехать до конца 2021 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

В центре Перми по адресу: ул. Газеты «Звезда», 5 началась подготовка к сносу бизнес-центра. На этом месте будет построен многоэтажный дом. Такое решение принял собственник участка. Об этом в Facebook написала директор этнофутуристического фестиваля KAMWA Наталия Шостина, её офис находится в БЦ. Об этом сообщает ВЕТТА.

Арендаторам до конца года рекомендовано освободить помещения.

Ранее в здании на ул. Газеты «Звезда», 5 размещалось «Проектно-конструкторское и технологическое бюро химического машиностроения». Позже помещения передали в аренду под офисы, также там находился клуб «Бионика».

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