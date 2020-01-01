Пермская пригородная компания объявила об изменении маршрутов электропоездов с 17 сентября
Это связано с открытием движения на перегоне Пермь I — Пермь II
АО «Пермская пригородная компания» (ППК) информирует пассажиров об изменении маршрутов пригородных поездов в Пермской городской агломерации с 17 сентября.
Так первый поезд № 6018 «Ласточка» сообщением Краснокамск — Левшино отправится транзитным маршрутом через станцию Пермь II в 15:59 по местному времени. В конечный пункт — на станцию Левшино поезд прибудет в 16:35. Обратно в Краснокамск поезд № 6015 «Ласточка» отправится в 16:47.
С 17 сентября изменения расписания произойдут также для пригородных поездов: 7116, 6296, 6254, 6268/6267, 6298 и 6271, 7105, 6295, 6269 (расписание поездов приведено в таблице).
В ППК рекомендуют следить за изменениями графика курсирования пригородных поездов на 18, 19, 20 и 21 сентября на сайте компании.
Напомним, накануне стало известно о том, что министерство транспорта РФ подписало указ о восстановлении железнодорожного сообщения между станциями Пермь I и Пермь II 17 сентября в рамках первого этапа проекта «Наземное метро».
До конца года участок между станциями Пермь I и Пермь II будет включён в большинство действующих маршрутов.
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