Андрей Стрельцов
«Парма» обыграла французский «Ле-ман»
Эта победа вывела пермскую баскетбольную команду в финал квалификационного тура лиги чемпионов ФИБА
«Парма» в полуфинале квалификации баскетбольной Лиги чемпионов сенсационно обыграла французский «Ле-Ман» — 82:69.
Захватив лидерство с начала встречи, пермская команда уверенно провела весь матч и сумела победить сильного соперника. В составе «Пармы» больше всех очков набрал Джереми Хилл — 17.
Теперь подопечным Казиса Максвитиса необходима победа в финальном решающем матче квалификационного тура для выхода в основной турнир лиги чемпионов ФИБА. В финальном матче «Парма» сыграет против украинского «Прометея». Встреча состоится в субботу, 18 сентября.
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