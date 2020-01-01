Андрей Стрельцов «Парма» обыграла французский «Ле-ман» Эта победа вывела пермскую баскетбольную команду в финал квалификационного тура лиги чемпионов ФИБА Поделиться Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

«Парма» в полуфинале квалификации баскетбольной Лиги чемпионов сенсационно обыграла французский «Ле-Ман» — 82:69.

Захватив лидерство с начала встречи, пермская команда уверенно провела весь матч и сумела победить сильного соперника. В составе «Пармы» больше всех очков набрал Джереми Хилл — 17.

Теперь подопечным Казиса Максвитиса необходима победа в финальном решающем матче квалификационного тура для выхода в основной турнир лиги чемпионов ФИБА. В финальном матче «Парма» сыграет против украинского «Прометея». Встреча состоится в субботу, 18 сентября.





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