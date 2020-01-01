Андрей Стрельцов «Амкар» дома выиграл у «Новосибирска» Это третья подряд победа пермской команды в чемпионате ФНЛ-2 Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ФК «Амкар-Пермь» на домашней арене обыграл ФК «Новосибирск» со счетом 1:0.

Все решил один единственный гол, забитый Михаилом Горелишвили в начале второго тайма. До этого команды были соседями по турнирной таблице и имели одинаковое число очков. Для «Амкара» это уже третья победа подряд в турнире. До этого пермские футболисты праздновали успех в Ижевске и Миассе.

Следующую игру «Амкар» проведет против пермской «Звезды». Дерби состоится 26 сентября.

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