Андрей Стрельцов
«Молот» впервые в сезоне проиграл в чемпионате ВХЛ
В Новокузнецке пермская команда уступила «Металлургу»
ХК «Молот» потерпел первое поражение в регулярном чемпионате ВХЛ-2021/2022. Это была первая выездная игра команды.
При этом пермские хоккеисты первыми открыли счет. Отличился Давид Мнацян. Затем хозяева трижды праздновали успех, а гостям удалось отыграть лишь одну шайбу. Гол забил Илья Чефанов.
В итоге «Молот» проиграл счётом 2:3.
18 сентября «Молот» продолжит выездную серию матчем против «Омских крыльев».
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