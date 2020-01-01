Андрей Стрельцов «Молот» впервые в сезоне проиграл в чемпионате ВХЛ В Новокузнецке пермская команда уступила «Металлургу» Поделиться Поделиться Твитнуть

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ХК «Молот» потерпел первое поражение в регулярном чемпионате ВХЛ-2021/2022. Это была первая выездная игра команды.

При этом пермские хоккеисты первыми открыли счет. Отличился Давид Мнацян. Затем хозяева трижды праздновали успех, а гостям удалось отыграть лишь одну шайбу. Гол забил Илья Чефанов.

В итоге «Молот» проиграл счётом 2:3.

18 сентября «Молот» продолжит выездную серию матчем против «Омских крыльев».

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