Мария Сыропятова В Чернушке построят общежитие за 375 млн руб. Подрядчик должен возвести здание до мая 2023 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Победителем торгов на строительство общежития для ГБПОУ «Краевой политехнический колледж» в Чернушке стала пермская компания ООО «Юнайт». Данные об это размещены на портале госзакупок.

Контракт с победителем должны заключить на 375 млн руб. Таким образом в результате конкурса окончательная стоимость работ относительно начальной не изменилась.

К конкурсу были допущены, помимо победителя, ещё три компании: ООО СК «Сильвия» и ООО СК «Башрегионстрой» из Башкирии и ООО «Жил Сервис» из Татарстана.

Напомним, что подрядчик должен возвести здание общежития на 400 человек до мая 2023 года. Число этажей — 7, общая площадь — 7,5 тыс кв.м., полезная — 6,5 тыс кв.м. Адрес — город Чернушка, ул. Луначарского, 7.

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