Мария Сыропятова
В Чернушке построят общежитие за 375 млн руб.
Подрядчик должен возвести здание до мая 2023 года
Победителем торгов на строительство общежития для ГБПОУ «Краевой политехнический колледж» в Чернушке стала пермская компания ООО «Юнайт». Данные об это размещены на портале госзакупок.
Контракт с победителем должны заключить на 375 млн руб. Таким образом в результате конкурса окончательная стоимость работ относительно начальной не изменилась.
К конкурсу были допущены, помимо победителя, ещё три компании: ООО СК «Сильвия» и ООО СК «Башрегионстрой» из Башкирии и ООО «Жил Сервис» из Татарстана.
Напомним, что подрядчик должен возвести здание общежития на 400 человек до мая 2023 года. Число этажей — 7, общая площадь — 7,5 тыс кв.м., полезная — 6,5 тыс кв.м. Адрес — город Чернушка, ул. Луначарского, 7.
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