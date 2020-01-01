Елена Синица Два оператора сотовой связи оштрафованы за незаконное размещение радиоэлектронных средств Поделиться Поделиться Твитнуть

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Пермскому краю оштрафовали операторов сотовой связи «Т2 Мобайл» и ПАО «МТС» за несоблюдение санитарного законодательства, передаёт пресс-служба ведомства.

С жалобами не незаконное размещение радиоэлектронных средств (РЭС) обратились местные местные жители.

В ходе проверки выяснилось, что «Т2 Мобайл» и «МТС» допустили размещение РЭС без наличия санитарно-эпидемиологических заключения о соответствии санитарным правилам.

В результате должностное лицо ООО «Т2 Мобайл» оштрафовано на 1,9 тыс. руб., а юридическое — на 17 тыс. руб. Должностному лицу ПАО «МТС» выписали штраф 1 тыс.руб., а юридическому — 10 тыс. руб.

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