Елена Синица Краевой Роспотребнадзор стал чаще выявлять фальсифицированное молоко и масло Нормам не соответствует 2% проб Поделиться Поделиться Твитнуть

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С января по август 2021 года краевое Управление Роспотребнадзора исследовало более 240 проб молочной продукции. По результатам анализа установленным нормам не соответствовали пять проб или 2,0%. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фальсифицированные молоко и масло продавались в магазинах, поставлялись на пищеблоки больниц и школ региона. Сейчас из потребительского оборота фальсифицированная молочная продукция изъята. В частности, это коснулось продукции таких производителей как ООО «Велда», ООО «Правильный выбор» , ООО «Стилтон», ООО «Молторг», ЗАО «Молоко».

В этот же период 2020 года проводился анализ 197 проб. С признаками фальсификации оказалась одна проба или 0,5%.





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