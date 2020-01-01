Анна Брюханова
В Перми пенсионер открыл стрельбу из окна своей квартиры
Стрелка разоружили в ходе спецоперации. Возбуждено уголовное дело
В четверг, 16 сентября, 81-летний житель Перми открыл стрельбу из окна собственной квартиры (находится в многоквартирном доме на ул. Свиязева в микрорайоне Нагорный). О происшествии сообщает «КП-Пермь».
В ходе спецоперации по разоружению полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии проникли в жилище правонарушителя. У пенсионера изъяли двуствольное охотничье ружьё.
В результате инцидента никто не пострадал.
После освидетельствования медработниками мужчина был задержан и госпитализирован в учреждение, оказывающее психиатрическую помощь.
В СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» — в ходе задержания злоумышленник произвёл несколько выстрелов в сторону сотрудников МВД.
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