Анна Брюханова «Пермгорэлектротранс» выиграл конкурс на перевозку пассажиров по семи трамвайным маршрутам Цена контракта - 203,8 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Перми подведены итоги электронного аукциона на выполнение регулярных пассажирских перевозок электрическим транспортом. Обслуживать маршруты №2, 5, 6, 7, 8, 11 и 12 будет МУП «Пермгорэлектротранс». Стоимость договора соответствует максимальной — 203,8 млн руб. Всего на конкурс была подана одна заявка. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Срок выполнения работ — с 1 октября по 31 декабря 2021 года.

Добавим, что с 16 сентября движение трамваев № 4, 8 и 11 осуществляется по прежним маршрутам — в м/р Висим по ул. Уральская. Как сообщает пресс-служба мэрии, на направлениях увеличено общее количество вагонов — их стало 90.

Трамвайные пути на ул. Уральская ремонтировались с 2017 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.