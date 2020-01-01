В Пермском крае выявлено 446 новых случаев заражения COVID-19 За сутки скончались 26 пациентов с коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 446 новых случаев заражения COVID-19: 47 человек госпитализированы, 399 проходят амбулаторное лечение под наблюдением врачей. За минувший день выздоровели 475 пациентов, 26 скончались.

В числе новых инфицированных 175 пациентов мужского пола, 271 — женского. Среди заболевших 61 ребенок, 142 — люди в возрасте от 30 до 49 лет, 87 человек старше 65 лет.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 95 051.

В ковидных отделениях больниц продолжают лечение 3096 пациентов, 162 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Доля свободного коечного фонда составляет 23,8%.

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