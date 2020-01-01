В Пермском крае 17 сентября состоится первый розыгрыш призов среди привитых от COVID-19 Будет разыграно 164 приза, самые крупные из которых - телевизоры и холодильники Поделиться Поделиться Твитнуть

ТК «Ветта»

В пятницу, 17 сентября, состоится первый розыгрыш призов среди привитых от коронавирусной инфекции жителей Пермского края. Участие в лотерее смогут принять граждане старше 60 лет, поставившие прививку начиная с 6 сентября.

Победителей выберут в прямом эфире ТК ВЕТТА в рамках телевизионного утреннего шоу с 6 до 12 часов. Победителей определят с помощью специальной программы — генератора случайных чисел, сообщается на сайте телеканала

Всего 17 сентября будет разыграно 164 приза, самые крупные из которых — телевизоры и холодильники.

Всего в Пермском крае планируется четыре розыгрыша в общей сложности 650 призов, в том числе автомобиля. Его обладатель определится 28 октября. Участие в финальной лотерее смогут принять все без исключения привившиеся в период с 6 сентября по 26 октября граждане старше 60 лет, включая тех, кто выиграет один из призов в промежуточных розыгрышах.

Более подробную информацию можно получить на сайте Здоровьеплюс59.рф.

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