Олеся Максименко Плюс десять за сутки: коронавирус обнаружен в 35 муниципалитетах Прикамья Наибольшее количество заболевших — в Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки новые заболевшие коронавирусом выявлены в 35 муниципалитетах Пермского края.

В Перми — 182 случая заражения, в Добрянском округе — 31, в Березниках и Кишертском округе — по 20.

Кроме того, 19 диагнозов COVID-19 подтверждены в Осинском округе, по 18 — в Куединском округе и Пермском районе, 16 — в Горнозаводском округе, по 14 — в Ильинском и Соликамском округах, 13 — в Берёзовском, 11 — в Частинском, девять — в Оханском, семь — в Кунгурском районе, шесть — в Карагайском округе.

В Кунгуре, Суксунском, Ординском и Уинском округах — по пять новых инфицированных, в Очёрском — четыре, в Кудымкаре, Краснокамском, Нытвенском и Чернушинском округах — по три, в Александровском округе и Чайковском — по два.

По одному заражённому — в Большесосновском районе, Губахе, Кизеле, Юрлинском, Юсьвинском, Гремячинском, Красновишерском, Лысьвенском и Чердынском городских округах.

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