За восемь месяцев 2021 года в Прикамье построено 730 тыс. кв. м жилья Это на 20% больше чем за тот же период 2020 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермьстат опубликовал итоги жилищного строительства в Пермском крае за январь — август 2021 года.

По данным статистического ведомства, за данный период организациями и индивидуальными застройщиками сдано в эксплуатацию 9932 квартиры. Общая площадь построенного жилья — 730,7 тыс. кв. м. Это на 20,4% больше, чем в соответствующем периоде 2020 года.

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