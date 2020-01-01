Скорректированы даты вылета субсидированных рейсов в Махачкалу и Челябинск Старт программы по этим направлениям отложен на несколько дней Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Расширение программы субсидированных авиарейсов начнётся в Перми позже. Запланированные на 25 сентября вылеты в Челябинск и Махачкалу перенесены на 28 и 30 сентября соответственно. Об этом сообщили в пресс-службе пермского аэропорта.

Таким образом первые новые субсидированные перелёты состоятся 26 сентября в Астрахань и Мурманск, а на 28 сентября намечен первый рейс в Омск.

Напомним, выполнять региональные субсидированные рейсы из Перми в пять городов начинает авиакомпания Red Wings. В программе будут задействованы лайнеры SSJ100, вмещающие по 100 пассажиров.

Также в честь запуска новых рейсов из Перми Red Wings объявляет о снижении цен. Только 5 дней с 15 по 20 сентября действует специальные тарифы в Омск, Астрахать и Челябинск по 1999 руб, в Мурманск по 2999 руб., в Махачкалу по 3499 руб.

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