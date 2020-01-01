Мария Сыропятова Из Перми можно будет улететь прямым рейсом в Астрахань, Махачкалу, Мурманск, Норильск, Омск и Челябинск В Росавиации расширили число субсидируемых авиаперелётов из Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В расписании аэропорта «Большое Савино» появились регулярные авиаперелёты ещё в шесть городов России: Астрахань, Махачкалу, Мурманск, Норильск, Омск и Челябинск. Все эти прямые авиаперелёты из Перми осуществляются авиакомпаниями в том числе за счёт государственных субсидий.

Недавно они попали в приказ Росавиации от 10 сентября 2021 года, которым расширяется программа субсидируемых авиаперелётов в российских регионах. Все вновь добавленные рейсы из Перми осуществляются авиакомпанией Red Wings, на все направления поставлены самолёты Superjet c вместимостью в 100 пассажиров. На каждом направлении до конца 2021 года должно быть выполнено 36 авиаперелётов дважды в неделю.

Из Перми в Астрахань впервые можно будет улететь напрямую 26 сентября 2021 года. Рейсы планируют осуществлять регулярно по воскресеньям, вылет в 15:30 из Перми, прилёт в 17:00 в Астрахань. Время в пути — 3 часа 30 минут. Стоимость билета в одну стороны на сайте авиакомпании - 5,4 тыс. руб. Последний рейс по расписанию аэропорта стоит на 24 октября 2021 года. Согласно приказу Росавиации рейсы осуществляются до конца 2021 года с 61% субсидией бюджета Пермского края.





В Махачкалу первый прямой рейс из Перми будет осуществлён 25 сентября 2021 года. В расписании пермского аэропорта стоят два рейса в неделю: по субботам вылет из Перми в 22:10, прилёт в Махачкалу в 23:15, а по четвергам вылет из Перми в 11:50, а прилёт в 12:55. Стоимость билета в одну стороны на сайте авиакомпании - 7 тыс. руб. Время в пути: 3 часа 05 минут. Согласно расписанию аэропорта рейсы стоят до 30 октября 2021 года. Согласно приказу Росавиации рейсы осуществляются до конца 2021 года с 61% субсидией бюджета Пермского края.





В Мурманск из Перми первый рейс должен состояться 26 сентября, авиакомпания планирует вылеты по воскресеньям в 6:45 из Перми с прилётом в Мурманск в 7:45. Время в пути — 3 часа. Стоимость билета в одну стороны на сайте авиакомпании - 4,2 тыс. руб. Последний рейс по расписанию аэропорта стоит на 24 октября 2021 года. Согласно приказу Росавиации рейсы осуществляются до конца 2021 года с 61% субсидией бюджета Пермского края.





В Норильск пермяки напрямую смогут улететь с 27 сентября. Прямые авиаперелёты в расписании пермского аэропорта стоят дважды в неделю. По понедельникам вылет из Перми в 1:00, прилёт в Норильск в 6:10, по четвергам вылет из Перми в 1:30, прилет в Норильск в 6:50. Последний рейс по расписанию аэропорта стоит на 28 октября 2021 года. Время в пути — 3 часа 10 минут. Согласно приказу Росавиации рейсы отнесены к труднодоступным и будут совершаться до конца 2021 года.





В Омск первый прямой рейс из Перми состоится 28 сентября. Прямые авиаперелёты стоят в расписании аэропорта Перми дважды в неделю. По вторникам и четвергам вылет из Перми в 21:00, прилёт в Омск в 0:30 ночи среды. Стоимость билета в одну сторону - 4,7 тыс руб. Последний рейс по расписанию пермского аэропорта стоит 28 октября. Время в пути — 2 часа 30 минут. Согласно приказу Росавиации рейсы осуществляются до конца 2021 года с 61% субсидией бюджета Пермского края.





В Челябинск пермяки смогут улететь прямым рейсом впервые 25 сентября. Авиакомпания собирается летать в столицу южного урала из Перми дважды в неделю. По субботам вылет в 17:10 из Перми, прилёт в Челябинск в 18:30, по вторникам в 9:35 вылет из Перми, прилёт в Челябинск в 10:55. Время в пути — 1 час 20 минут. Стоимость билета в одну сторону - 2,7 тыс руб. Последний рейс стоит на 30 октября. Согласно приказу Росавиации рейсы осуществляются до конца 2021 года с 30,5% субсидией бюджета Пермского края и 30,5% субсидией Челябинской области.





В начале 2021 года программа субсидируемых авиарейсов пермского аэропорта включала в себя перелёты пяти российских авиакомпаний по восьми направлениям. Из городов-направлений — Краснодар, Минеральные Воды, Новосибирск, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара и Тюмень. Все они по-прежнему осуществляются, и есть в расписании пермского аэропорта.





Напомним, что в июне краевое правительство подписало соглашение о сотрудничестве с авиакомпанией Red Wings по развитию маршрутной сети. Согласно пресс-релизу пермского аэропорта тогда планировались к организации прямые авиаперелёты в Мурманск, Омск, Томск, Махачкалу и Астрахань. Цель краевых властей — превращение Перми в авиахаб. Ранее средства были предусмотрены в краевом бюджете на софинансирование авиаперелётов в Прагу авиакомпанией «Уральские авиалинии».

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