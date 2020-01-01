Из Перми откроют субсидируемые рейсы в пять российских городов На региональные направления направят средства полетной программы в Чехию Поделиться Поделиться Твитнуть

В расписании аэропорта Большое Савино могут появиться новые субсидируемые рейсы в пять российских городов: Астрахань, Красноярск, Томск, Мурманск, Махачкалу. Об этом сообщили в краевом минтрансе.

На региональные направления планируется направить деньги, изначально заложенные в бюджете на субсидирование полетной программы в Чехию: регулярное сообщение с Прагой из-за ситуации с коронавирусом не возобновлено. Запуск авиарейсов запланирован в мае этого года.

Но прежде, направления должны пройти отбор в Росавиации для получения федеральной субсидии. Если федерация одобрит запуск авиарейсов, краевой минтранс заключит соглашение с авиаперевозчиком на предоставление субсидии из бюджета Прикамья. В случае отказа, отбор пройдёт только по субсидированию из краевого бюджета.





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