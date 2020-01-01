В Пермском крае выявлено 447 новых случаев заражения COVID-19 За сутки скончались 25 пациентов с коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 447 новых случаев заражения COVID-19: 49 человек госпитализированы, 398 проходят амбулаторное лечение под наблюдением врачей. За прошлый день выздоровели 473 пациента, скончались 25.

В числе новых инфицированных 169 пациентов мужского пола, 278 — женского. Среди заболевших 48 детей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 94 605.





В ковидных отделениях больниц проходят лечение 3122 пациента, 157 из них подключены к аппаратам ИВЛ.





Доля свободного коечного фонда составила 24,4%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.