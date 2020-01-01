В Пермском крае выявлено 447 новых случаев заражения COVID-19
За сутки скончались 25 пациентов с коронавирусом
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По данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 447 новых случаев заражения COVID-19: 49 человек госпитализированы, 398 проходят амбулаторное лечение под наблюдением врачей. За прошлый день выздоровели 473 пациента, скончались 25.
В числе новых инфицированных 169 пациентов мужского пола, 278 — женского. Среди заболевших 48 детей.
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 94 605.
В ковидных отделениях больниц проходят лечение 3122 пациента, 157 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
Доля свободного коечного фонда составила 24,4%.
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