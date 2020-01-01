Жители Прикамья задолжали банкам более 41 млрд рублей Это на пять млрд больше, чем в прошлом году Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото пресс-службы УФССП России по Пермскому краю

С января по конец августа 2021 года на исполнении в структурных подразделениях УФССП по Пермскому краю находилось более 287 тыс. исполнительных производств о взыскании кредиторской задолженности с физических лиц. В общей сложности жители Прикамья задолжали банкам более 41 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года рост поступления исполнительных документов данной категории составил 27%, а общая сумма задолженности увеличилась на 5 млрд рублей.

Ранее в УФССП сообщили, что число должников по ЖКХ в крае выросло на 25%. Общая сумма долгов превышает 3 млрд руб.





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