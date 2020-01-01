Елена Синица Число должников по ЖКХ в Прикамье выросло на 25% Общая сумма долгов превышает 3 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщает пресс-служба краевых судебных приставов, с начала года на исполнении в структурных подразделениях УФССП находилось более 175 тыс. исполнительных производств о взыскании задолженности за услуги ЖКХ.

Отмечается, что за год этот показатель вырос на 25%.

Общая сумма долгов прикамцев за «коммуналку» превысила 3 млрд руб.

Сейчас окончено и прекращено более 65 тыс. исполнительных производств на общую сумму задолженности почти 1 млрд руб.

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