МЧС предупреждает о грозах, сильных дождях и тумане в Пермском крае 15 сентября Поделиться Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В МЧС предупредили жителей Пермского края об ухудшении погоды 15 сентября. В ближайшие сутки возможны грозы, сильные дожди и туман. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Спасатели призывают пермяков быть осторожными и во время непогоды соблюдать меры безопасности. В частности, избегать нахождения рядом с рекламными щитами, ЛЭП, деревьями, а также не парковать автомобили возле них.

Во время сильных осадков необходимо воздержаться от любых поездок.

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