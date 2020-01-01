Андрей Стрельцов
«Парма» вышла в следующий квалификационный круг Лиги чемпионов ФИБА
В первом матче квалификационного тура пермская команда обыграла израильский «Хапоэль»
В матче 1/4 финала квалификационного этапа Лиги чемпионов сезона 2021/2022 пермская «Парма» одержала победу над «Хапоэлем» из Эйлата (Израиль).
Матч завершился со счётом 79:76. Всё решилось в конце встречи, которую лучше провели пермские баскетболисты.
Самым результативным в составе «Пармы» стал Эйгирдас Жукаускас — на его счету 19 очков. У израильтян чаще всего кольцо поражал Брайан Аллен (28).
За выход в финал квалификационного этапа Лиги чемпионов «Парма» поспорит с французским клубом «Ле Ман».
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