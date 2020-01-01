Олеся Максименко COVID-19: новые заболевшие выявлены в 25 муниципалитетах Прикамья В Перми — 271 заражённый Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае новые заразившиеся выявлены в 25 муниципалитетах.

При этом в столице региона зафиксирован 271 случай заражения, в Чусовском округе — 27, в Пермском районе — 26.

В Кунгуре диагноз COVID-19 поставлен 16 жителям, в Березниках и Соликамском округе выявлено по 14 инфицированных, в Гремячинском округе — 11, в Куединском — 10, в Кунгурском районе — девять, в Лысьвенском округе — семь.

В Красновишерском и Чернушинском округах — по шесть заболевших, в Горнозаводском — пять, в Александровском, Добрянском округах и Чайковском — по четыре, в Берёзовском округе — три, в Губахе, ЗАТО Звёздный, Ординском, Частинском, Нытвенском, Осинском, Суксунском и Чердынском округах — по одному.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.