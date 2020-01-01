Ушёл из жизни правозащитник Сергей Исаев Причина смерти — сердечный приступ Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Исаев

Twitter

Скончался пермский правозащитник Сергей Исаев. Сообщения с соболезнованиями начали появляться на его странице в Facebook. По данным «Нового компаньона», у Сергея Исаева не выдержало сердце.

Сергею Исаеву был 61 год. Закончил исторический факультет Пермского государственного университета. Многие годы возглавлял Пермский региональный правозащитный центр, внесён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

Редакция «Нового компаньона» приносит соболезнования семье и близким Сергея Исаева.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.