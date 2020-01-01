Мария Сыропятова В Перми появится Центр управления транспортом Реорганизация МКУ Гортранс должна завершиться до конца 2021 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми планирует создать муниципальное бюджетное учреждение «Информационно-аналитический центр управления транспортом» и переименовать МКУ «Гортранс» в МКУ «Заказчик муниципальных перевозок». Проект постановления опубликован на сайте горадминистрации.

В МБУ «ИаЦУТ» будут созданы 154 штатные единицы, а в МКУ «Заказчик муниципальных перевозок» останется 21 сотрудник.

Согласно проекту документа перераспределяются функции управления общественным транспортом Перми.

К МБУ «ИаЦУТ» передаются функции диспетчерского управления по расписанию, информирование населения, работа по профилактике и ликвидации чрезвычайных ситуаций и аварий в работе общественного транспорта, а также контроль за безбилетниками и обеспечение работы автоматизированной системы учёта пассажиропотока.

Создание нового учреждения и переименование МКУ «Гортранс» предполагается завершить к концу 2021 года.

Напомним, что реорганизацию МКУ «Гортранс» в мэрии планировали давно. Реорганизация МКУ «Гортранс» предполагала, в частности, выделение из муниципального учреждения структуры, отвечающей за коммуникацию с пассажирами.

«Пассажирам необходима служба техподдержки, где они могли бы решить любой вопрос, связанный с городским транспортом, — отмечали в департаменте транспорта. — Наиболее показательно это в случаях возникновения вопросов по оплате проезда».

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