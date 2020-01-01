За сутки в Пермском крае выявлено 445 новых случаев заражения COVID-19 Скончались 25 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

В Пермском крае за минувшие сутки специалисты Роспотребнадзора зафиксировали 445 новых случаев заражения коронавирусом. Это на два больше, чем за предыдущий день. Таким образом, с начала пандемии в Прикамье инфицировано 94 158 человек, сообщает ВЕТТА.

Кроме этого, за последние 24 часа в регионе от COVID-19 скончались 25 пациентов. Общее число погибших от инфекции увеличилось до 4419.

В настоящее время в ковидных отделениях больниц на лечении остаются 3156 пациентов, 167 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Более 17 тыс. человек находятся на домашнем карантине.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.