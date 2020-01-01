Депутат Геннадий Сторожев предлагает выкупить стадион «Молот» в краевую собственность Поделиться Поделиться Твитнуть

Депутат Пермской городской думы Геннадий Сторожев предлагает свой взгляд на решение проблемы застройки стадиона «Молот».

Геннадий Сторожев:

— Обострившаяся было ситуация с застройкой многоэтажными домами территории бывшего стадиона Завода имени В.И.Ленина, теперь пребывающего в состоянии перманентного банкротства ПАО «Мотовилихинские заводы», на сегодняшний день улеглась, не приведя ни к какому результату. Во всяком случае, мне как депутату, об этом ничего не известно. Но есть ощущение, что угроза уничтожения стадиона, стадиона, подчёркиваю, а не универсального дворца спорта «Молот», расположенного на его территории, который теперь торгуется заводом, не снята. Не снята, потому что усыпив недовольство протестующих против уничтожения славного советского стадиона «Молот» граждан, видимой, на первый взгляд, заморозкой ситуации в положении статус-кво, частный собственник, конечно, не оставил планов извлечь максимум прибыли из доставшейся ему земли под стадионом.

Какой может быть выход из этого положения. Я как депутат Пермской городской Думы указывал на него в своём обращении к губернатору и главе города. Это выкуп земли под «Молотом» в собственность муниципалитета с последующим возрождением полноразмерного и многофункционального стадиона, подобно тому, как это было сделано в похожей ситуации с легкоатлетическим манежем «Спартак». В противном случае возможно и повторение прецедента с Дворцом имени Ленина, одним из двух лучших дворцов Перми, который тогдашняя администрация города позволила выкупить всего лишь за 50 миллионов рублей, кому бы выдумали, а церкви евангелистов, кусая теперь локти от такой рыночной предприимчивости. Этого ни в коем случае нельзя допустить. Время разбрасывать камни прошло. Настало время их собирать.

Стадион «Молот» должен обязательно быть выкуплен у частника и восстановлен. Этим мы не только существенно улучшим спортивную инфраструктуру города. Этим мы отдадим дань памяти и легендарному директору Завода имени Ленина, Герою Социалистического Труда В.Н.Лебедеву, вложившему в своё время много труда и душевного огня в строительство стадиона «Молот».

Мой депутатский срок в Пермской городской Думе заканчивается. Я обращаюсь к новому составу городской Думы седьмого созыва, администрации города Перми, предпринять все усилия для спасения и сохранения стадиона «Молот», возрождения его спортивной славы. А жителей Перми — оказать в этом благом деле всю возможную поддержку .

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.