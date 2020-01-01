Анна Брюханова Проект освещения на участке ул. Ленина в Перми снизился в цене на 23% Работами займётся ООО «Проектная фирма «Орта» Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

Определён победитель конкурса на проведение проектно-изыскательных работ на участке ул. Ленина от площади Гайдара до ул. Парковой в краевом центре. Работами займётся ООО «Проектная фирма «Орта». Стоимость договора составила 10,9 млн руб., что ниже начальной максимальной цены контракта на 23%. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Второе место заняло ООО «Инжиниринг, строительство и проектирование». Специалисты общества предложили подготовить проект за 9 млн руб. вместо изначальных 14 млн руб. Всего на конкурс было подано девять заявок.

Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, представить топографический план и разработать проектную документацию. Работа должна предусмотреть кронирование деревьев на участке и благоустройство территории после завершения строительно-монтажных работ. ООО «Проектная фирма «Орта» также предоставит сметную документацию и проведёт экспертизу достоверности сметной стоимости.

Все работы должны быть завершены к 28 февраля 2022 года.

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