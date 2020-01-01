Анна Брюханова
В Перми ищут подрядчика на создание проекта по ремонту наружного освещения ул. Ленина
Максимальная цена — 14 млн руб.
Муниципальное предприятие «Горсвет» ищет подрядчика на разработку рабочей документации проекта капремонта наружного освещения на ул. Ленина от площади Гайдара до ул. Парковой. Максимальная цена — 14 млн руб., финансирование пройдёт за счёт бюджетных средств Перми. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 09:00 2 сентября 2021 года. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.
В техническом задании сказано, что подрядчик должен провести ряд инженерных изысканий, представить заказчику топографический план в масштабе 1:500 и разработать проектную и рабочую документацию. В проекте исполнитель должен предусмотреть подземный метод прокладки питающей сети, а также кронирование деревьев в охранной зоне сетей наружного освещения и восстановление благоустройства территории после завершения строительно-монтажных работ. Отдельно подрядчик разработает сметную документацию и проведёт экспертизу достоверности сметной стоимости.
Представить топографический план и провести инженерные изыскания необходимо до 15 ноября текущего года. Весь пакет документов должен быть готов к 28 февраля 2022 года.
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