Анна Брюханова В Перми ищут подрядчика на создание проекта по ремонту наружного освещения ул. Ленина Максимальная цена — 14 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Муниципальное предприятие «Горсвет» ищет подрядчика на разработку рабочей документации проекта капремонта наружного освещения на ул. Ленина от площади Гайдара до ул. Парковой. Максимальная цена — 14 млн руб., финансирование пройдёт за счёт бюджетных средств Перми. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 09:00 2 сентября 2021 года. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

В техническом задании сказано, что подрядчик должен провести ряд инженерных изысканий, представить заказчику топографический план в масштабе 1:500 и разработать проектную и рабочую документацию. В проекте исполнитель должен предусмотреть подземный метод прокладки питающей сети, а также кронирование деревьев в охранной зоне сетей наружного освещения и восстановление благоустройства территории после завершения строительно-монтажных работ. Отдельно подрядчик разработает сметную документацию и проведёт экспертизу достоверности сметной стоимости.

Представить топографический план и провести инженерные изыскания необходимо до 15 ноября текущего года. Весь пакет документов должен быть готов к 28 февраля 2022 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.