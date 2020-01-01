Елена Синица
В Прикамье объявили аукционы на поставку современного медоборудования
Общая стоимость контрактов — 113,9 млн руб.
Краевые власти объявили аукционы с общей стоимостью контрактов 113,9 млн руб. на поставку в медучреждения региона современное медоборудования. Об этом сообщает пресс-служба правительства Прикамья.
Новое медоборудование появится в городских больницах и поликлиниках Кунгура, Соликамска, Березников, Краснокамска, Перми, Горнозаводска, Осы, Чусовского и Чайковского городских округов.
В частности, для пермской поликлиники №7 закупят четыре аппарата УЗИ.
Кроме этого, будет приобретено еще четыре единицы новейшего ультразвукового оборудования и 105 единиц оборудования для реабилитации пациентов, перенёсших инсульты и черепно-мозговые травмы, а также заболевания центральной нервной системы.
Итоги аукционов подведут в конце месяца.
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