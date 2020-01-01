Елена Синица В Прикамье объявили аукционы на поставку современного медоборудования Общая стоимость контрактов — 113,9 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Краевые власти объявили аукционы с общей стоимостью контрактов 113,9 млн руб. на поставку в медучреждения региона современное медоборудования. Об этом сообщает пресс-служба правительства Прикамья.

Новое медоборудование появится в городских больницах и поликлиниках Кунгура, Соликамска, Березников, Краснокамска, Перми, Горнозаводска, Осы, Чусовского и Чайковского городских округов.

В частности, для пермской поликлиники №7 закупят четыре аппарата УЗИ.

Кроме этого, будет приобретено еще четыре единицы новейшего ультразвукового оборудования и 105 единиц оборудования для реабилитации пациентов, перенёсших инсульты и черепно-мозговые травмы, а также заболевания центральной нервной системы.

Итоги аукционов подведут в конце месяца.

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