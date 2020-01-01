Олеся Максименко В Пермском крае вынесен приговор аферистке за обман пенсионеров на 19 млн руб. Несколько лет она скрывалась от следствия за границей Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Перми вынесен приговор 48-летней женщине, которая вместе с супругом организовала преступную группу, обманувшую в 2011-2013 годах более тысячи пенсионеров Прикамья, Свердловской области и Удмуртии.

Следствие установило, что мошенники ходили по квартирам, представляясь сотрудниками социальной службы, и навязывали пожилым людям физиотерапевтические аппараты по цене, в 10 раз превышающую их себестоимость. Общий ущерб от действий группы составил более 19 млн руб.

Задержания участников группы в 2013 году провели сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Пермскому краю. При этом офис брали штурмом бойцы спецназа, сообщает пресс-служба краевого МВД. В 2018 году участники ОПГ были приговорены к разным срокам лишения свободы.

Организаторы скрылись за границей, и были объявлены в международный розыск. Женщину задержали в Кишинёве в 2018 году. В понедельник, 13 сентября текущего года, стало известно, что Свердловский районный суд Перми приговорил её к 4,5 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима.

Её супруг был задержан и экстрадирован в Россию летом 2021 года, обвинение ему пока не предъявлено.

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