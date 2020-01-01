Андрей Стрельцов «Парма» объявила о завершении формирования состава на сезон Команду будут представлять 14 баскетболистов Поделиться Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Баскетбольный клуб «Парма» официально объявил о составе на новый сезон. В него вошли 14 игроков. Борис Савович, Максим Григорьев и Лоренцо Уильямс покинули команду. Пополнили состав Артём Забелин, Артём Параховский, Джеремайя Хилл и Евгений Воронов, а также молодые воспитанники клуба.

Первые старты сезона для пермской команды начнутся 14 сентября. В Болгарии подопечные Казиса Максвитиса поспорят в рамках квалификации Лиги Чемпионов с израильским «Хапоэлем». Победитель продолжит борьбу за выход в основную сетку турнира, проигравший потеряет все шансы.

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