Олеся Максименко За сутки коронавирус выявлен в 29 территориях Пермского края В столице региона — 296 заболевших Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

Наибольшее количество новых заражённых COVID-19 за минувшие сутки выявлено в Перми, Чайковском округе и Березниках: 296, 33 и 24 случая соответственно.

Также коронавирус подтвердился у 18 жителей Осинского округа и 11-ти — Чердынского. В Пермском районе — семеро заразившихся, в Краснокамском и Соликамском округах — по шесть, в Октябрьском — пять, в Чусовском и Добрянском — по четыре, Куединском, Лысьвенском и Берёзовском округах — по три новых случая.

По два диагноза COVID-19 подтверждены в Кунгуре, Губахе, Суксунском, Юрлинском и Горнозаводском округах, по одному — в ЗАТО Звёздный, Нытвенском, Очёрском, Александровском, Красновишерском, Частинском, Юсьвенском, Кудымкарском, Бардымском и Чернушинском округах.

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