Дан старт IV региональному открытому конкурсу «Молодежный резерв Прикамья» Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В ходе встречи главы Прикамья Дмитрия Махонина с победителями открытого регионального конкурса «Молодежный резерв Прикамья» был дан старт IV региональному открытому конкурсу «Молодежный резерв Прикамья». О встрече, состоявшейся на площадке Пермского классического университета, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

Дмитрий Махонин отметил значимость конкурса как для его участников, так и всего региона.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Этот региональный конкурс является очень важным для края. Он ориентирован на то, чтобы молодые специалисты проявляли свои лучшие качества, раскрывали личный потенциал, двигались в профессиональной карьере, пользуясь «социальными лифтами». И не менее важная задача — это возможность внести вклад в развитие региона.

Открытый региональный конкурс «Молодежный резерв Прикамья» нацелен на выявление, развитие и поддержку молодых лидеров нового поколения, которые обладают высокими профессиональными компетенциями и желанием развиваться вместе с регионом.

Напомним, для того, чтобы принять участие в открытом региональном конкурсе «Молодежный резерв Прикамья — 2021», необходимо до 5 октября зарегистрироваться на сайте https://резервприкамья.рф/ и следовать дальнейшим инструкциям. Актуальная информация о конкурсе размещается в официальной группе в ВКонтакте https://vk.com/mrp2018/.

Положение о конкурсе размещено по ссылке https://www.permkrai.ru/governor/rezerv/.

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