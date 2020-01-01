С 16 сентября возобновляется трамвайное движение на ул. Уральской К своим прежним маршрутам следования вернутся трамваи №4, №8, №11 Поделиться Поделиться Твитнуть

Обкатка трамвайных путей

Администрация Перми

С 16 сентября в Перми возобновляется движение трамваев на ул. Уральской. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

До ноября подрядчик завершит оставшиеся работы по устройству внутреннего разворотного кольца «Висим» для отстоя трамваев, а также выполнит благоустройство.

В ходе капремонта трамвайных путей на ул. Уральской бесстыковым методом уложены новые рельсы, деревянные шпалы заменены на железобетонные, установлены новые опоры, новая контактная сеть и два дополнительных светофора.

С момента открытия движения к прежним маршрутам следования вернутся трамваи №4, №8 и №11. Сейчас утверждается расписание трамваев.

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