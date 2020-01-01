Геннадий Сторожев предложил защитить от сноса Дом Мейера Поделиться Поделиться Твитнуть

Депутат Пермской городской думы Геннадий Сторожев предложил сохранить историческое здание на улице Уральской, 110. Напомним, что на прошлой неделе стало известно, что здание не будут реставрировать и приспосабливать под размещение школы №146.

Геннадий Сторожев, депутат Пермской городской Думы:

— Привлекло моё внимание к этой теме сообщение в интернете о том, что очень приметное здание по адресу ул. Уральская, 110, иногда называемое домом архитектора Мейера, построенное в тридцатых годах прошлого столетия, собираются снести до основания. Я небольшой поклонник позиции некоторых адептов архитектурной старины, готовых восстановить из небытия исторические здания на том только основании, что от них остались три старинных кирпича. Время, к сожалению, неумолимо и то, что вместе с ним безвозвратно ушло, надо принять как данность и не пытаться повторить архитектурно-исторические раритеты из новых материалов и с использованием новых строительных технологий. Всё равно, главное, их подлинность будет безвозвратно утрачена. Всё равно — это будет новодел.

Но вот в случае с домом Мейера дело обстоит совсем по-другому. Я хорошо помню, приехав в Пермь в 1965 году на учёбу, что это здание заслуженно являлось вместе с Дворцом Ленина, механическим техникумом и фабрикой-кухней Завода им. Ленина архитектурной доминантой улицы Уральской и неотразимо притягивало к себе взгляд. В нём в те годы размещалось общежитие славного механического техникума имени Славянова, составлявшего вместе с упомянутой фабрикой-кухней в архитектурном отношении классический конструктивистский тандем с закруглёнными элементами здания. Сейчас техникум находится в стадии капитального ремонта, и часто, проезжая мимо, я не могу разглядеть, а будет ли сохранён его неповторимый архитектурный облик. С домом Мейера собираются поступить куда как более радикально, просто стерев его с лица земли, хотя развалиной, тем более, руинами его назвать никак нельзя. А вместе с ним и разрушить память многих пермяков, мою, в том числе, у которых школьные товарищи жили в этом прекрасном в архитектурном отношении здании, (а я им завидовал), когда были студентами славяновского техникума, сохранившем даже сегодня черты былой красоты. О том, что утратив это замечательное здание, улица Уральская навсегда потеряет свой неповторимый облик, мы не должны забывать. Что имеем, не храним — потерявши, плачем. История и культура нам этого не простят никогда.

Мой депутатский срок в Пермской городской Думе заканчивается и я мало что успею сделать в защиту прекрасного исторического здания — Дом Мейера по улице Уральской, 110. Но я обращаюсь к следующему составу Пермской городской Думы седьмого созыва, к Администрации Перми: сделать всё возможное и невозможное, с тем, чтобы этот архитектурный раритет получил новую жизнь, был сохранён, отремонтирован и отреставрирован без потери своего исторического архитектурного облика, и ещё долго бы служил примером градостроительной красоты и вкуса многим поколениям пермяков.

Дом на ул. Уральской, 110 был построен в 1924 году по проекту известного швейцарского архитектора Ханнеса Мейера, в 2019 году здание было признано аварийным. В последние годы здесь размещалось общежитие политехнического колледжа им. Славянова.

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