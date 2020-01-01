В Пермском крае выявлено 443 новых случая заражения COVID-19 За сутки от коронавируса скончались 23 человека Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 443 новых случая заражения COVID-19: 44 человека госпитализированы, 399 проходят амбулаторное лечение под наблюдением врачей. За прошлый день от коронавируса скончались 23 человека, выздоровели 205.

В числе новых инфицированных 178 пациентов мужского пола, 265 — женского. Среди заболевших 90 детей, 63 человека в возрасте от 15 до 29 лет, 134 человека от 30 до 49 лет, 96 — от 50 до 64 лет и 60 человек старше 65 лет.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 93 713.

В ковидных отделениях больниц продолжают лечение 3035 пациентов, из них 158 подключены к аппаратам ИВЛ.

Доля свободного коечного фонда — 25,9%.

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