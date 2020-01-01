Елена Синица Гендиректора «ПермОйлСервис» обвиняют в растрате Он перевёл на подконтрольные ему счета более 12 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Краевая прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гендиректора ООО «ПермОйлСервис», сообщает пресс-служба ведомства.

Его обвиняют в растрате денег в особо крупном размере с использованием служебного положения.

По версии следствия, в 2017—2018 годах обвиняемый растрачивал средства со счетов ООО «ПермОйлСервис». В частности, он перевёл на подконтрольные ему расчетные счета порядка 12 млн руб.

Кроме того, обвиняемый легализовал более 6,7 млн руб. под видом совершения необходимых финансовых операций и покупки недвижимости от имени организации.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд Перми.

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